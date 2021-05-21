Грозный: Дзюба должен извиниться за слова о столице Чечни

Тренер Вячеслав Грозный, работавший в грозненском «Ахмате» удивлён высказываниями форварда «Зенита» Артёма Дзюбы об «угнетающей атмосфере» на домашней стадионе команды из Грозного.

- Нельзя такое говорить, если даже кто-то нашелся быть чем-то недовольным. Это не повод говорить про город. Грозный — очень красивый город, он расцвел, - приводит слова Вячеслава Грозного Sport24.

Тренер призвал футболиста публично заявить о том, что он хотел сказать что-то другое, а также принести извинения за некорректные слова. Также Вячеслав Грозный надеется на то, что наставник сборной России Станислав Черчесов убедит Дзюбу пойти на такой шаг.