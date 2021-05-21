Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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Губернатор пообещал создать «конкурентоспособную команду» на замену «Тамбову»

21 Мая 2021, 14:37,

Футбольный клуб «Тамбов» вылетел из российской Премьер-лиги и вследствие больших финансовых проблем не проходил лицензирование для участия в РПЛ, ФНЛ или ПФЛ. Как отмечала генеральный директор клуба Ольга Коновалова, «Тамбов» де-факто не существует, также проходит процедура банкротства.

В то же время губернатор Тамбовской области Александр Никитин обещает сохранить в регионе профессиональный футбол: «Будут приложены все усилия по формированию конкурентоспособной команды на основе лучших воспитанников академии футбола и добросовестного руководства», - приводит слова губернатора ТАСС.

Напомним, что руководство российского футбола два года кряду в порядке исключения разрешало «Тамбову» играть в РПЛ, а также в завершившемся сезоне помогало клубу финансово.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Тамбов, Александр Никитин
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