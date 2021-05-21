Губернатор пообещал создать «конкурентоспособную команду» на замену «Тамбову»

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21 Мая 2021, 14:37,
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Футбольный клуб «Тамбов» вылетел из российской Премьер-лиги и вследствие больших финансовых проблем не проходил лицензирование для участия в РПЛ, ФНЛ или ПФЛ. Как отмечала генеральный директор клуба Ольга Коновалова, «Тамбов» де-факто не существует, также проходит процедура банкротства.
В то же время губернатор Тамбовской области Александр Никитин обещает сохранить в регионе профессиональный футбол: «Будут приложены все усилия по формированию конкурентоспособной команды на основе лучших воспитанников академии футбола и добросовестного руководства», - приводит слова губернатора ТАСС.
Напомним, что руководство российского футбола два года кряду в порядке исключения разрешало «Тамбову» играть в РПЛ, а также в завершившемся сезоне помогало клубу финансово.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Тамбов, Александр Никитин