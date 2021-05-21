​ЦСКА будет готовиться к сезону в Австрии

На официальном сайте ЦСКА была размещена информация о планах команды на ближайшие месяцы. До 16 июня основа будет находиться в отпуске, после чего футболисты, которые не задействованы в своих сборных, отправятся на сборы. Перед следующим сезоном «армейцы» проведут два учебно-тренировочных сбора в Бад-Тацмансдорфе. Там команда уже базировалась три года назад.

Напомним, что ЦСКА провалил сезон 2020/2021, заняв в чемпионате России только 6 место и оставшись без билета в еврокубки. Весной «армейцы» сменили тренера, назначив молодого хорватского специалиста Ивицу Олича.