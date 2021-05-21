​Кварацхелия не хочет переходить в «Зенит»

Талантливый хавбек «Рубина» Хвича Кварацхелия не хочет становиться футболистом «Зенита». Как сообщает «РБ Спорт», слова отца Хвичи об обязательном отъезде сына из России являются намёком для питерского гранда.

Напомним, в прессе то и дело появляются слухи касательно интереса к Хвиче Кварацхелии со стороны представителей топовых европейских чемпионатов. Назывались имена таких клубов, как «Ювентус» и «Милан».

Согласно данным авторитетного портала transfermarkt, рыночная стоимость Хвичи Кварацхелии составляет 15 миллионов евро. В сезоне 2020/2021 грузинский хавбек провёл за «Рубин» 23 матча в чемпионате России.