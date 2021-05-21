​Карпин ответил на претензию фаната в Instagram

Футбольный сезон закончился, и рулевой «Ростова» Валерий Карпин вместе с супругой отправился в жаркие ОАЭ на отдых. Тренер сделал очередную публикацию в Instagram, показав фотографию из ресторана в рубашке и в подписи в шутку - а может и всерьёз - назвал себя подкаблучником.

В комментариях один из фанатов высказал претензию, попросив Карпина больше думать о том, когда «Ростов» снова окажется в Лиге чемпионов. Ростовчане, как известно, нынешний сезон завершили лишь на 9 месте и остались без еврокубков.

«Может, денег дашь чуток под Лигу чемпионов?! А то туда же никто не хочет, кроме нас», - ответил Карпин фанату.