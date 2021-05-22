ЦСКА подрезал «Локомотив», «Спартак» очистился, а Кейн выбирает новый клуб: трансферы и слухи недели

Российский футбол неделю назад отправился на каникулы, отметил день рождение Леонида Слуцкого и сразу начал выдавать трансферные новости. Да такие, что кажется, сложно придумать переходы неожиданнее. Но наши клубы умеют удивлять и вряд ли мы останемся без новой порции интересных трансферов. Пока же «Евро-футбол.ру» резюмирует, что произошло на трансферном рынке за прошлую неделю. Самые горячие, свершившиеся и «не очень» переходы в нашем традиционном дайджесте.

Российская премьер-лига

ЦСКА «собирает» сборную России

Впервые за 20 лет московские «армейцы» пролетели мимо еврокубков и решили компенсировать ситуацию образцовой работой на трансферном рынке. Пока что получается. Если разложить по фактам, то ЦСКА за 0,17 миллиона евро приобрёл двух действующих игроков сборной России. Ну кому ещё такое под силу? Правда, углубившись в фамилии всё станет не столь уж блестяще, но факт остаётся фактом – трансферы достойны внимания. Первый из сборников – 19-летний Максим Мухин, которого ЦСКА буквально подрезал у «Локомотива».

Правда, всю вину за упущение талантливого воспитанника «железнодорожники» могут взять на себя. Максим до взрослой сборной России дошёл за полгода, прогрессировал невероятными темпами, но контракт ему предлагали нехотя и между делом (так инсайдят СМИ), будто одолжение делали. ЦСКА же напористо предлагал свою кандидатуру, обещал игровое время, перспективы, растущую зарплату и Мухин, конечно же, выбрал «армейский» вариант. В этом ничего удивительного. Удивительно лишь то, что трансферный провал с Хвичей Кварацхелией «Локомотив» ничему не научил.

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Но «Локо» хотя бы получит отступные – 15 миллионов рублей, что в переводе на евро смешные 0,17 миллиона евро. Второго игрока сборной России ЦСКА вообще забрал бесплатно. У Антона Заболотного заканчивался контракт с «Сочи», а он взял и договорился с «армейцами». Потом Борис Ротенберг скажет в интервью, что Антон никого не предупредил, так бы они форварда удержали. И пообещает остальных лидеров сохранить. Но Заболотный уже подписал контракт с ЦСКА и закрыл позицию Рондона. У Саломона аренда завершилась, он уже попрощался с командой, но не попрощался с РПЛ. Вполне возможно, что Рондон появится в «Краснодаре» у Виктора Ганчаренко.

«Спартак» отпускает «легенд»

А каким качественным футболистом Аяз Гулиев приезжал из «Ростова». Ностальгия. В «Спартаке» одни скандалы. Сначала «не пропустил» пешехода на зебре, потом хмыкнул на тренерской установке. И вроде Тедеско со своей командой покидает Москву, но ещё раньше её покидает Аяз Гулиев, контракт с которым расторгнут по согласию сторон. С ноября 2019-го года не играл полузащитник за «Спартак» и многие, наверное, уже забыли о его существовании. Но Валерий Карпин помнит. Поговаривают, что вскоре Аяз вновь подпишет контракт с «Ростовом».

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Также можно было не вспоминать и о потрясающем трансфере итальянского голкипера Андреа Романьоли. Томас Цорн привёз его, уверяя, что едет новый Буффон. Но «Нижний Новгород» доказал обратное. Всего один матч Романьоли провёл за «Спартак-2», команда тогда проиграла со счётом 0:4. Всё, более Андреа замечен на поле не было, зато постоянно твердил, что Россия ему очень нравится. В июне у Романьоли завершается контракт, «красно-белые» уже заявили – продлевать соглашение не будут.

Европейские чемпионаты

Топовые европейские чемпионаты завершатся лишь на этих выходных, но в АПЛ уже есть горячая тема для размышления. Сразу несколько авторитетных СМИ заявили, что Гарри Кейн принял окончательное решение покинуть «Тоттенхэм». Форвард благодарен родному клубу, но ему нужен левел-ап. Кейн заявил об этом руководству и даже сказал в интервью, что пойдёт не за деньгами, а за трофеями и рекордами. Но есть одна проблема – за деньгами пойдёт президент «Тоттенхэма» Леви, и кто бы не захотел купить Гарри – сделать это будет сложно.

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Варианты для трансфера самые тривиальные. Кейн уже спрашивает у друзей-футболистов, как жизнь в Манчестере и чем разниться с лондонской. Сообщается, что приютить Гарри готов и «Сити», и «Юнайтед». Огромную заинтересованность проявляет и «Челси», но есть огромная проблема. Передвигаться по Лондону спокойно у Кейна точно не получится, да и команда у Тухеля молодая и пока без серьёзных гарантий. Как всегда, упоминаются и оба испанских гранда. «Барселона» как раз затеяла перестройку и может довериться Кейну, а «Реал» давно ищет суперфорварда. Но всё опять же упирается в деньги. Как вы думаете, где продолжит карьеру Гарри Кейн?