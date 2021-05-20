Боккетти: «В этом сезоне «Спартак» заслужил выход в Лигу чемпионов»

Экс-защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти побывал на «Открытие Банк Арене» и дал интервью на клубном канале в YouTube.

- Скучал по «Спартаку»?

- Да, скучал очень. Я очень рад, что приехал сегодня, потому что очень давно здесь не был, приятно было обратно вернуться. Каждый год я приезжаю в Россию, и все говорят, что я решил получить гражданство и паспорт. Но скажу честно, что приехал отдохнуть, потому что после тяжелого локдауна в Италии хочу просто отдохнуть с семьей. А что будет дальше - не знаю, посмотрим.

- У тебя русская жена, трое детей. Они у вас больше итальянцы или русские?

- 50 на 50. С мамой они говорят по-русски, а со мной - по-итальянски, чтобы сразу учили три языка.

- Закончился сезон в России. Сильно нервничал во время матча с «Ахматом»?

- Следил за последним матчем с «Ахматом». Хорошо, что получилась ничья в концовке, потому что, думаю, что в этом сезоне «Спартак» заслужил выход в Лигу чемпионов. Надеюсь, что в следующем году команда сможет бороться за чемпионство, потому что приехал Куинси. Может, еще будут новички в команде, и она сможет бороться за чемпионство.

- Когда Куинси вернулся, ты сразу понял, что все будет хорошо у «Спартака»?

- Да, я ему сразу написал: «Удачи!» Потому что всегда приятно, когда приходит такой игрок.

- Вы с Куинси хорошие друзья. С кем еще общаешься из прошлых партнеров?

- Только что с Джикией. С Ребровым, Ещенко, много есть спартаковских друзей.

- Когда-то ты сказал, что были еще варианты в Россию вернуться, но за другие команды, кроме «Спартака» ты не можешь играть. Действительно так?

- Ну да, были такие варианты, но, честно, не мог. У меня такие эмоции и любовь к «Спартаку», что даже не вижу себя в другой футболке. Поэтому решили вернуться в Италию и там продолжить карьеру.

- Ты проводишь сезон в «Пескаре». Какие у тебя планы на будущее?

- У меня еще один год по контракту, но сейчас есть другие варианты, из «Вероны» тоже. Нужно подумать с семьей, чтобы выбрать лучший вариант для меня.

- То есть, ты не собираешься заканчивать?

- Не знаю пока, потому что есть и другие варианты. Может быть, стану тренером, посмотрим.

- Ты с детей будешь начинать или сразу хочешь работать со взрослыми командами?

- Я хочу не с детей, можно с 17-18-летних, чтобы набраться опыта, а потом посмотрим.

- Ты провел в «Спартаке» 7 сезонов, 115 матчей, стал для тебя родным клубом «Спартак»?

- Конечно, я никогда так долго не играл за другую команду.

- Болельщики «Спартака» тебя запомнили как гладиатора настоящего. Каким ты запомнил «Спартак» и его фанатов?

- Конечно, я навсегда запомнил, как они приняли меня в первую очередь как человека, а потом уже как футболиста. Этим я очень горжусь. Я чувствовал их любовь и очень их люблю.