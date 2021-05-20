Александр Кержаков прилетел в Нижний Новгород, но контракт с клубом ещё не подписан

Бывший главный тренер «Томи» Александр Кержаков выложил сторис у себя в «Инстаграме», на котором изображён стадион «Нижнего Новгорода».

«Спорт-Экспресс» связался с генеральным директором клуба, чтобы прояснить ситуацию о назначении Кержакова на пост главного тренера команды. Как говорит Равиль Измайлов, подписей под контрактом ещё нет, так как «Нижний Новгород» рассматривает на должность главного тренера не только Кержакова.

19 мая возможное назначение в «Нижний Новгород» отказался комментировать и сам Кержаков.

В завершившемся сезоне 2020/21 Кержаков не смог сохранить с «Томью» место в ФНЛ.