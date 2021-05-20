Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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Сафонов: «Я бы хотел попробовать себя в АПЛ»

20 Мая 2021, 19:31,

Голкипер «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов сказал, что думает по поводу интереса со стороны английского «Брайтона». 

Днём 20 мая в СМИ появились слухи, что вратарём «Краснодара» интересуется «Брайтон». Уже вечером, после первой тренировки сборной России перед чемпионатом Европы, Сафонов заявил, что ему было бы интересно попробовать себя на полях английской Премьер-лиги. Однако сейчас его голова забита предстоящим Евро-2020, поэтому Матвей даже не спрашивал у агента, есть ли к нему реальный интерес со стороны «Брайтона». Об этом говорится в «Спорт-Экспресс».

В сезоне 2002/21 Сафонов сыграл в 27 матчах «Краснодара», пропустив 43 гола. Лишь в пяти матчах голкиперу удалось оставить своим ворота «сухими». 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Краснодар, Брайтон, Матвей Сафонов
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