Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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«Рубин» близок к подписанию лучшего бомбардира чемпионата Словакии

20 Мая 2021, 18:57,

Казанский «Рубин» в ближайшие дни объявит о подписании венесуэльского форварда Эрика Рамиреса, который выступает за словацкую команду ДАК. 

В сезоне 2020/21 Рамирес забил 17 мячей в 33 матчах чемпионата, отдав восемь голевых передач. Также 22-летний нападающий уже заигран за национальную команду Венесуэлы, но в составе сборной провёл всего одну игру. Трансферная стоимость голеадора оценивается в три миллиона евро. Об этом рассказывает Sport24

В минувшем сезоне РПЛ «Рубин» занял четвёртое место, что даёт право на участие в Лиге конференций. 

После завершения сезона главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий отметил день рождения с другим нападающим - Артёмом Дзюбой. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Рубин
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