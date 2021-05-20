«Рубин» близок к подписанию лучшего бомбардира чемпионата Словакии

Казанский «Рубин» в ближайшие дни объявит о подписании венесуэльского форварда Эрика Рамиреса, который выступает за словацкую команду ДАК.

В сезоне 2020/21 Рамирес забил 17 мячей в 33 матчах чемпионата, отдав восемь голевых передач. Также 22-летний нападающий уже заигран за национальную команду Венесуэлы, но в составе сборной провёл всего одну игру. Трансферная стоимость голеадора оценивается в три миллиона евро. Об этом рассказывает Sport24.

В минувшем сезоне РПЛ «Рубин» занял четвёртое место, что даёт право на участие в Лиге конференций.

После завершения сезона главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий отметил день рождения с другим нападающим - Артёмом Дзюбой.