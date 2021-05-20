Глава РЖД: «Стадион «Локомотива» уже старый»

Глава РЖД Олег Белозёров считает, что «РЖД-Арена», которая была домашней для московского «Локомотива», не соответствует современным требованиям.

По словам Белозёрова, стадион «Локомотива» была построен слишком давно, поэтому некоторые условия становятся неактуальными. Также Белозёров опроверг информацию, что «РЖД-Арену» снесут, а на её месте построят жилищный комплекс. В разговоре с «РБК Спорт» глава РЖД отметил, что клуб должен заниматься ареной. Но в какой форме - пока вопрос.

19 мая мэр Москвы Сергей Собянин также опроверг возможность сноса «РЖД-Арены». Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус заявлял, что команде нужно навсегда переезжать в Лужники.