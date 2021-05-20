Неожиданный вратарь и много «Зенита»: Лучшие футболисты чемпионата России сезона 2020/2021

Чемпионат России завершился, и самое время поговорить о футболистах, которые лучше всего себя проявили. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» составляет свою символическую сборную сезона Премьер-лиги с аргументами и фактами. За помощью обратимся к статистическим данным портала WhoScored.

Вратарь – Илья Лантратов («Химки»)

Место на последнем рубеже обороны в нашей сборной занимает Илья Лантратов, отыгравшем во всех 30 матчах «Химок» в РПЛ от свистка до свистка. Лантратов имеет лучший показатель в чемпионате по количеству сэйвов – 115. Своими действиями в рамке Илья принёс «Химкам» немало очков.

Правый защитник – Марио Фернандес (ЦСКА)

ЦСКА провалил сезон, но Марио Фернандес отыграл на уровне. У Фернандеса 43 успешных отбора мяча (среди правых защитников больше только у Вячеслава Караваева), и 51 успешный перехват (лучший показатель среди правых защитников, второй по списку Сергей Паршивлюк сделал на 8 перехватов меньше). Лидирует Марио среди правых защитников и по таким показателям, как выносы мяча (55) и заблокированные удары (12). Плюс Фернандес привычно был полезен и в атаке. У него 39 ключевых передач (чуть больше среди правых защитников у Дениса Кулакова (41), а третий по списку сильно отстаёт (23)). В общем, тут без вопросов.

Центральный защитник – Роман Евгеньев («Динамо»)

Роман Евгеньев провёл сильный сезон и по делу вошёл в расширенный список сборной России. Статистические данные это подтверждают – Евгеньев лучший центральный защитник по отборам (54) и второй лучший центральный защитник по перехватам (72). Кроме того, Евгеньев входит в тройку лучших игроков своего амплуа по ключевым передачам (11). Больше только у Георгия Джикии и Ярослава Ракицкого.

Центральный защитник – Деян Ловрен («Зенит»)

В пару к молодому Роману Евгеньеву ставим опытного Деяна Ловрена. После переезда в Россию хорват сразу принялся демонстрировать свой высокий уровень. Во многом именно надёжность Ловрена в линии обороны позволила «Зениту» пропустить в чемпионате меньше всех (26 голов). Деян также был опасен у чужих ворот на стандартах. По количеству ударов по воротам среди центральных защитников хорват уступает только Самуэлю Жиго (22 удара против 23). При этом Ловрен провёл в чемпионате 21 матч, а Жиго – 26.

Левый защитник – Мацей Рыбус («Локомотив»)

Да, Дуглас Сантос был крут. Левый защитник «Зенита» был бесподобен в плане атаки – у него 7 голевых передач (никто не сделал больше даже среди игроков других амплуа) и 48 ключевых передач (на 18 больше, чем у любого другого левого защитника в сезоне РПЛ). Так почему же Рыбус? Потому что поляк был крут в плане обороны. Если посмотреть на количество отборов, то Рыбус превосходит Сантоса (44 против 40). Мацей также является вторым левым защитником РПЛ по перехватам (52), немногим уступая Мирославу Богосовацу. Что касается выигранных верховых единоборств, то на своей позиции Рыбус лучший (42). Кроме того, Рыбус по сравнению с Сантосом имеет значительно лучше показатели по выносам (61 против 20) и заблокированным ударам (7 против 3). Если уж ставить направо в оборону атакующего Марио Фернандеса, то слева давайте ставить более оборонительный вариант.

Опорный полузащитник – Оливер Абильдгор («Рубин»)

Опорный полузащитник должен эффективно зачищать центр поля. Здесь однозначно ставим Оливера Абильдгора из «Рубина». Абсолютно лучший игрок центра поля по количеству выигранных единоборств (141 против 47 у занимающего вторую строчку Данила Глебова), лучший игрок центра поля по перехватам (81), второй игрок центра поля по отборам (57, больше только у Вильмара Барриоса (60)). Сомнений в правильности нашего выбора нет.

Центральный полузащитник – Кристиан Нобоа («Сочи»)

Основополагающий футболист «Сочи», через которого строилась вся игра команды. Нобоа разделил с Дугласом Сантосом звание лучшего ассистента прошедшего чемпионата (по 7 голевых передач), а по системе «гол+пас» стал четвёртым, забив больше других полузащитников (12 голов). Кроме того, Кристиан входит в тройку хавбеков с наибольшим количеством ключевых передач (52).

Атакующий полузащитник – Никола Влашич (ЦСКА)

Может, в меня полетят помидоры из-за включения в символическую сборную второго игрока команды, провалившей сезон. Но я не могу смотреть лишь в турнирную таблицу и проигнорировать Николу Влашича. Хорват является единственным игроком сезона РПЛ, которому покорилась отметка в 100 ударов по воротам, что подчёркивает уровень его вовлеченности в атакующие действия ЦСКА. Вторыми самыми бьющими игроками сезона стали Денис Макаров и Сердар Азмун, которые пробили по 85 раз. Но выделяет Влашича не только количество ударов по воротам. Никола стал вторым игроком РПЛ по ключевым передачам (73), уступив в этом компоненте только Себастьяну Шиманьски. Если отсортировать полузащитников по количеству голов и голевых пасов, то в обоих случаях Влашич уступает лишь Кристиану Нобоа (11+5 по системе «гол+пас» против 12+7), тоже попавшему в нашу сборную.

Нападающие – Джордан Ларссон («Спартак»), Сердар Азмун, Артём Дзюба (оба – «Зенит»)

С нападающими всё просто, ведь их игру легко оценить по результативным действиям. Верхние три строчки в РПЛ как по количеству голов, так и по системе «гол+пас» занимают Джордан Ларссон (15 голов и 5 ассистов), Сердар Азмун (19 голов и 2 ассиста) и Артём Дзюба (20 голов и 6 ассистов).

Запасные: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Дуглас Сантос («Зенит»), Мурило («Локомотив»), Самуэль Жиго («Спартак»), Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Хвича Кварацхелия («Рубин»), Александр Соболев («Спартак»).

Главный тренер – Леонид Слуцкий («Рубин»)

О лучших тренерах футбольного сезона в России мы писали в отдельном материале.

Подготовил Алексей Антоненко.