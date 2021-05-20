Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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Яя Туре собирается стать тренером команды РПЛ

20 Мая 2021, 16:53,

Бывший футболист «Манчестер Сити» и нынешний помощник главного тренера донецкого «Олимпика» Яя Туре думает о переезде в Россию.

По заявлению агента тренера Дмитрия Селюка для «РБ Спорт», Туре учится на тренерскую лицензию Pro. Селюк хотел бы, чтобы его подопечный перебрался в российскую Премьер-лигу, однако процесс трудоустройства в РПЛ усложняется тем, что многие специалисты боятся проиграть конкуренцию за кресло главного коуча ивуарийцу. Функционер также заявил, что уровень российского футбола выше украинского. 

В 2020 году Яя Туре завершил карьеру игрока в китайском клубе «Циндао Хайню». 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Яя Туре, Дмитрий Селюк
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