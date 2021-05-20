Стал известен календарь РПЛ на следующий сезон

В сезоне 2021/22 российские команды не будут играть во внутреннем первенстве через три дня на четвёртый.

Как говорится в сообщении «РБ Спорт», исполком Российского футбольного союза постарается сделать календарь РПЛ на следующий сезон максимально удобным для каждой команды. Первый тур должен начаться 25 июля, а сам сезон будет открыт матчем за Суперкубок страны между «Зенитом» и «Локомотивом» 17 июля. После этого клубы продолжать играть раз в неделю. Осенняя часть первенства завершится 12 декабря, а весенняя начнётся 27 февраля 2022 года.

Это ещё не окончательное решение. Согласование проекта произойдёт в конце мая.