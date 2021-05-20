Тимощук выбрал между «Шахтёром», «Баварией» и «Зенитом»

Помощник главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал, в каком клубе как игроку ему было лучше всего.

«Лучше не выбирать, многие обижаются. Я ценю каждую команду. В «Шахтере» я становился как игрок, стал капитаном команды, заиграл за сборную Украины. «Зенит» дал мне возможность приблизиться к мечте - играть в европейском топовом клубе. В «Баварии» мне лично руководство ставило задачи на сезон, потому что нужно было двигать команду туда, где она находится сейчас. Теперь «Бавария» - гранд, но когда я приходил, команду было сложно назвать одним из лучших коллективов Европы», - сказал Тимощук на YouTube-канале «Рашен Football».

Ранее Тимощук заявил, что никогда бы не возглавил московский «Спартак».