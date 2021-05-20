Григорян сравнил Тедеско с Нагельсманном

Российский тренер Александр Григорян оценил работу Доменико Тедеско в московском «Спартаке».

«Я не в восторге о нём, как о тренере. Однако он умеет добиваться результата и он показал нам, что такое целеустремленность. У него есть артистизм, в нём есть тестостерон. Модель его тактики, как у Нагельсманна. Тедеско использует одни продольные передачи с подбором, других вариантов комбинаций у «Спартака» не было», - сказал Григорян на YouTube-канале «Футбольный Хейт».



После сезона 2020/21 Доменико Тедеско покинул расположение московского «Спартаке». Итальянский специалист стал кандидатом на должность главного тренера «Фиорентины».



Последним местом работы Александра Григоряна стал армянский клуб «Урарту». Сейчас тренер находится в поиске новой команды.