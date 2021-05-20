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Тимощук: «Никогда бы не стал тренером «Спартака»

20 Мая 2021, 14:19,

Тренер «Зенита» и бывший футболист Анатолий Тимощук заявил, что никогда бы не возглавил московский «Спартак». 

«В «Спартак» точно не пойду. Лично для меня, «Спартак» - принципиальный соперник. Как бы не случилось, но в этом клубе я в качестве тренера точно не появлюсь», - сказал Тимощук в интервью для YouTube-канала «Рашен Football».

С 2017 года Анатолий Тимощук входит в тренерский штаб Сергея Семака в «Зените». За четыре года Тимощук в качестве ассистента главного тренера трижды выиграл чемпионат России, по разу праздновал победу в Кубке и Суперкубке страны. Также Тимощук один из немногих футболистов в истории «Зенита», которые выигрывали чемпионат России и как игрок, и как тренер. 

 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Спартак Москва, Зенит, Анатолий Тимощук
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