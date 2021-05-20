Тимощук: «Никогда бы не стал тренером «Спартака»

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20 Мая 2021, 14:19,
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Тренер «Зенита» и бывший футболист Анатолий Тимощук заявил, что никогда бы не возглавил московский «Спартак».
«В «Спартак» точно не пойду. Лично для меня, «Спартак» - принципиальный соперник. Как бы не случилось, но в этом клубе я в качестве тренера точно не появлюсь», - сказал Тимощук в интервью для YouTube-канала «Рашен Football».
С 2017 года Анатолий Тимощук входит в тренерский штаб Сергея Семака в «Зените». За четыре года Тимощук в качестве ассистента главного тренера трижды выиграл чемпионат России, по разу праздновал победу в Кубке и Суперкубке страны. Также Тимощук один из немногих футболистов в истории «Зенита», которые выигрывали чемпионат России и как игрок, и как тренер.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Спартак Москва, Зенит, Анатолий Тимощук