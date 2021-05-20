Тимощук: «Никогда бы не стал тренером «Спартака»

Тренер «Зенита» и бывший футболист Анатолий Тимощук заявил, что никогда бы не возглавил московский «Спартак».

«В «Спартак» точно не пойду. Лично для меня, «Спартак» - принципиальный соперник. Как бы не случилось, но в этом клубе я в качестве тренера точно не появлюсь», - сказал Тимощук в интервью для YouTube-канала «Рашен Football».