​«Спартак» выкупает Мозеса

«Спартак» выкупает хавбека Виктора Мозеса у «Челси». Об этом sport24 сообщил Ярослав Кулемин, пресс-атташе московского клуба. Он отметил, что в договор был заложен автоматический выкуп «красно-белыми» Мозеса в случае финиша команды в топ-3 РПЛ.

«Спартак», как известно, занял второе место в завершившемся чемпионате России и теперь выступит в квалификации Лиги чемпионов. Чтобы оказаться в основном раунде, «красно-белым» нужно преодолеть два квалификационных барьера.

Виктор Мозес перебрался в «Спартак» из «Челси» посреди октября. В 20 играх за московский клуб в чемпионате и Кубке России нигериец записал на свой счёт 4 гола и 4 результативных паса на партнёров.