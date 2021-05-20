​Слуцкий рассказал, как пошутил над Дзюбой во время празднования юбилея

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20 Мая 2021, 08:19,
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В начале недели главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ярко отметил свой юбилей – в начале месяца ему исполнилось 50 лет. В эфире программы «Вечерний Ургант» Слуцкий рассказал, как во время мероприятия он пошутил над Артёмом Дзюбой, который был одним из приглашённых гостей.
«Я сказал: «Держи руки над столом, Артём», - поделился Слуцкий.
Как известно, осенью в сети появилось скандальное видео с участием Артёма Дзюбы. Тогда Станислав Черчесов даже решил не вызывать нападающего «Зенита» в ряды национальной сборной России.
Ранее Артём Дзюба публиковал видео, на котором он поёт с Леонидом Слуцким.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Зенит, Рубин, Артём Дзюба, Леонид Слуцкий