​Слуцкий рассказал, как пошутил над Дзюбой во время празднования юбилея

В начале недели главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ярко отметил свой юбилей – в начале месяца ему исполнилось 50 лет. В эфире программы «Вечерний Ургант» Слуцкий рассказал, как во время мероприятия он пошутил над Артёмом Дзюбой, который был одним из приглашённых гостей.

«Я сказал: «Держи руки над столом, Артём», - поделился Слуцкий.

Как известно, осенью в сети появилось скандальное видео с участием Артёма Дзюбы. Тогда Станислав Черчесов даже решил не вызывать нападающего «Зенита» в ряды национальной сборной России.

Ранее Артём Дзюба публиковал видео, на котором он поёт с Леонидом Слуцким.