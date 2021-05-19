Гулиев может перейти в «Ахмат»

Свободный агент Аяз Гулиев может оказаться в грозненском «Ахмате».

По данным Сергея Егорова для «РБ Спорт», бывший полузащитник «Спартак» Аяз Гулиев не смог договориться о трансфере в «Ростов», откуда и перешёл в стан «красно-белых». Более вероятным вариантом продолжения карьеры для игрока является «Ахмат».

24-летний плеймейкер не проводил официальные игры с ноября 2019 года из-за конфликта с тренерским штабом «Спартака» во главе с Доменико Тедеско. В итоге клуб отказался продлять контракт с футболистом. Также «Спартак» покинул и сам Доменико Тедеско, который уже претендует на пост главного тренера «Фиорентины».