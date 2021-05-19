ЦСКА предложил Дзагоеву новый контракт

Московский ЦСКА не собирается отпускать из команды полузащитника Алана Дзагоева.

По данным Sport24, «армейцы» предложили Дзагоеву продлить трудовое соглашение ещё на один сезон. Утром прошла информация о том, что ЦСКА попытается сохранить защитника Виктора Васина.

Дзагоев перешёл в ЦСКА в 2008 году, сыграв за «красно-синих» более 250 матчей, став одним из основных игроков сборной России. В минувшем сезоне Алан принял участие в 15 играх, дважды отличившись и один раз отдав голевую передачу.

По итогам сезона 2020/21 ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице РПЛ, впервые за 20 не попав в еврокубки.