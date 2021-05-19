Слуцкий высмеял Ташаева в «Инстаграме»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал одну из фотографий своего бывшего подопечного Александра Ташаева.

«Сидишь, как игрок основного состава», - написал Слуцкий под постом Ташаева.

В ответ действующий игрок «Спартака» поздравил российского специалиста с прошедшим днём рождения.

Ташаев находился в «Рубине» ровно один год (c 2019 по 2020), куда в аренду его отдал «Спартак». В составе казанской команды полузащитник провёл всего восемь матчей. В текущем сезоне Александр выступал за второй коллектив «красно-белых», отыграв 16 матчей в ФНЛ.