Слуцкий высмеял Ташаева в «Инстаграме»

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19 Мая 2021, 21:01,
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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал одну из фотографий своего бывшего подопечного Александра Ташаева.
«Сидишь, как игрок основного состава», - написал Слуцкий под постом Ташаева.
В ответ действующий игрок «Спартака» поздравил российского специалиста с прошедшим днём рождения.
Ташаев находился в «Рубине» ровно один год (c 2019 по 2020), куда в аренду его отдал «Спартак». В составе казанской команды полузащитник провёл всего восемь матчей. В текущем сезоне Александр выступал за второй коллектив «красно-белых», отыграв 16 матчей в ФНЛ.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Спартак Москва, Рубин, Леонид Слуцкий, Александр Ташаев