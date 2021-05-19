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Как убивают «Локомотив»

19 Мая 2021, 20:40,

Во вторник появилась информация, что «Локомотив» намерен переехать в «Лужники», а нынешний стадион в Черкизове снести и на его месте построить жилые дома. Эта инициатива грозит «железнодорожникам» смертью клуба в нынешнем виде. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о проблеме.

«Локомотив» может уехать в «Лужники» и уже не вернуться в Черкизово. Во вторник появилась информация, что клуб собирается арендовать стадион для первой команды, академии и офиса. При этом текущий стадион в Черкизове может быть снесён, а на его месте построят жилые дома. «Локомотив» объясняет это невозможностью поддерживать текущую инфраструктуру. Да, мэр Москвы Сергей Собянин информацию о сносе опроверг, но сути корня проблемы это совершенно не меняет.

Наверное, стадион в Черкизове нуждается в обновлении, особенно на фоне современных стадионов, построенных к чемпионату мира. Тем не менее «РЖД-Арена» уж не настолько плоха. Ещё недавно здесь проводились матчи Лиги чемпионов, и для УЕФА проблем не было. Очевидно, что проблема заключается в финансах.

Уже несколько лет ходят разговоры о том, что на «Локомотив» ищут покупателей. В РЖД это официально не подтверждали, но подобная информация появлялась не раз. При этом найти покупателя так и не удалось. По слухам, продать хотели только саму команду, но как раз без стадиона. Уже тогда впервые пошли разговоры, что в РЖД есть свои планы на землю в Черкизове.

Сейчас мы видим, что план реализовывается и без покупателя. Сам «Локомотив» можно отправить в «Лужники», а в Черкизове всё застроить. Однако без своего стадиона клуб будет обречён.

Не надо строить иллюзий, сейчас «Локомотив» не профильный актив для РЖД. Клуб только забирает много денег, не принося ни прибыли, ни положительного имиджа. Даже успехи команды в последние годы никак не повлияли на РЖД в положительном ключе. Эпидемия коронавируса только усугубила экономическую ситуацию: ходят слухи, что в будущем сезоне дефицит бюджета «Локомотива» составит более 1 миллиарда рублей.

«РЖД-Арена» — это был актив, который заставлял удерживать «Локомотив» в элите на достойном уровне. Не имело смысла иметь стадион, тратиться на его обслуживание, при этом отправлять команду в ФНЛ или в ПФЛ. Это выглядело бы очень странно, прежде всего с имиджевой точки зрения. Если же стадион в Черкизове будет снесён, то наглядного памятника тратам РЖД на футбол не будет в принципе. В этом случае ничего не помешает лет через 5-10 опустить «Локомотив» на более низкий уровень и уехать из «Лужников» ещё куда-то: в Химки, Раменское или хоть Домодедово.

Надо понимать, что если у «Локомотива» не будет своего собственного дома, то съёмное будет выбираться, исходя из денег и желаний собственников. Сейчас же очевидно, что в РЖД взяли курс на оптимизацию, и нет причин полагать, что она ограничится лишь переездом в «Лужники».

Спасти «Локомотив» может только одно — появление нового собственника, который захочет вкладываться. В ином случае падение клуба — лишь дело времени.

Андрей Центров

Евро-Футбол.Ру Екатерина Нестерова
Теги: Локомотив Москва, Лужники, Черкизово
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Комментарии (2)
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0
Super fanat
19 Мая 2021, 22:07

Рано бить панику, пусть реконструируют стадион, а там видно будет. Это - одно из самых узнаваемых лиц России, а значит, падение Локо точно не ждёт. Другое дело, что без РЖД тяжело будет вернуться на привычный уровень, но чемпионства у клуба будут. Вопрос лишь в том, что Локо - это команда на балансе, но так было всегда!

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kutty
19 Мая 2021, 20:53

..играть без зрителей...туда ему и дорога вслед за Сатурном...
господдерки, конечно нет...а РЖД в глубоком минусе...жадные!

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