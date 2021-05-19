«Ростов» решил отказаться от услуг Алеесами

Защитник сборной Норвегии Хайтам Алеесами покидает «Ростов». Об этом сообщила пресс-служба южан. Футболист марокканского происхождения появился в команде Валерия Карпина в октябре прошлого гола и провел за ростовчан 14 официальных матчей (13 в РПЛ и 1 в Кубке России). Руководство «Ростова» приняло решение не активировать опцию продления контракта с игроком еще на один сезон.

- У меня появилось много друзей в клубе и городе, которые останутся моими приятелями на всю оставшуюся жизнь, - такими словами попрощался с «Ростовом» Алеесами.

В прошлом сезоне подопечные Валерия Карпина заняли девятое место, во многом из-за кадровых пертурбаций по ходу чемпионата России.