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Набабкин уходит из ЦСКА

19 Мая 2021, 17:18,

Один из ветеранов ЦСКА Кирилл Набабкин покидает клуб. Об этом заявил источник Sport24. У 34-летнего игрока летом истекает срок действия контракта с «армейцами». Из-за регулярных проблем со здоровьем Набабкин в завершившемся сезона провел всего три матча.

Отметим, что ЦСКА в 2009 году заполучил Кирилла Набабкина из футбольного клуба «Москва». Всего в футболке «армейцев» он выходил на поле 252 раза (4 гола и 10 ассистов). Также Набабкин отыграл пять поединков в составе сборной России.

Напомним, что последнюю серьезную травму защитник получил в конце зимних сборов, повредив паховое сухожилие.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Кирилл Набабкин
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