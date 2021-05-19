Набабкин уходит из ЦСКА

Один из ветеранов ЦСКА Кирилл Набабкин покидает клуб. Об этом заявил источник Sport24. У 34-летнего игрока летом истекает срок действия контракта с «армейцами». Из-за регулярных проблем со здоровьем Набабкин в завершившемся сезона провел всего три матча.

Отметим, что ЦСКА в 2009 году заполучил Кирилла Набабкина из футбольного клуба «Москва». Всего в футболке «армейцев» он выходил на поле 252 раза (4 гола и 10 ассистов). Также Набабкин отыграл пять поединков в составе сборной России.

Напомним, что последнюю серьезную травму защитник получил в конце зимних сборов, повредив паховое сухожилие.