Вопрос перехода Мухина из «Локомотива» в ЦСКА решён

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов объявил о переходе полузащитника Максима Мухина в ЦСКА.

«По Максиму Мухину вопрос решен в принципе. Он подписал контракт с ЦСКА», — заявил Филатов ТАСС.

Предполагается, что 19-летний футболист подпишет контракт с «армейским» клубом на пять сезонов. «Локомотив» выручит 15 млн рублей, предусмотренных в виде опции в контракте Мухина.

Трансферная стоимость игрока национальной сборной России оценивается в 2 млн евро. В завершившемся сезоне Максим Мухин провел на поле 21 матч - 10 в РПЛ, 4 - в Кубке России, 1 - в Лиге чемпионов и 6 - в ПФЛ.