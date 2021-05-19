Агент опроверг интерес «Динамо» к Розье

Агент Никлас Дозье в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергеем Румянцевым опроверг информацию об интересе «Динамо» к защитнику «Спортинга» Валентену Розье.

- Могу сказать, что из России к Розье нет предметного интереса. Ни со стороны «Динамо» ни со стороны других клубов, - заявил Дозье.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», защитник имеет ряд предложений из Франции, и, вероятно, продолжит карьеру в Лиге 1.

Розье 24 года, текущий сезон француз проводит в турецком «Бешикташе», где в 37 матчах забил три мяча. Его контракт с португальцами рассчитан до 2024 года.