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ЦСКА намерен сохранить Васина

19 Мая 2021, 15:52,

Защитник Виктор Васин может остаться в ЦСКА ещё на один сезон. 32-летний футболист получил предложение о новом контракте от руководства клуба. Об этом сообщает Sport24.

В завершившемся футбольном сезоне Васин отметился двумя голевыми передачами, проведя 17 официальных матчей за «армейцев». Отметим, что защитник играет в ЦСКА уже 11-й год.

Сейчас Виктор Васин залечивает травм бедра, которую получил в матче последнего тура Премьер-лиги с «Динамо» (2:3). В клубе отмечают, что она несерьезная. Предполагается, что игроку придется пройти дополнительное обследование состояния  здоровья.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Виктор Васин
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