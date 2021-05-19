ЦСКА намерен сохранить Васина

Защитник Виктор Васин может остаться в ЦСКА ещё на один сезон. 32-летний футболист получил предложение о новом контракте от руководства клуба. Об этом сообщает Sport24.

В завершившемся футбольном сезоне Васин отметился двумя голевыми передачами, проведя 17 официальных матчей за «армейцев». Отметим, что защитник играет в ЦСКА уже 11-й год.

Сейчас Виктор Васин залечивает травм бедра, которую получил в матче последнего тура Премьер-лиги с «Динамо» (2:3). В клубе отмечают, что она несерьезная. Предполагается, что игроку придется пройти дополнительное обследование состояния здоровья.