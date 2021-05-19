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Нагорных исключает снос «РЖД Арены»

19 Мая 2021, 15:12,

Председатель правления РФСО «Локомотив» Юрий Нагорных, кажется, поставил точку в разговорах о потенциальном сносе «РЖД Арене» и постройке на ее месте жилых домой, гостиниц и т.д.

— Могу сказать, что письмо, которое было вчера опубликовано - это фейк, - цитирует Нагорных «РБ Спорт».

Речь идет об обращении гендиректора РЖД Олега Белозерова к мэру Москвы Сергею Собянину.

Нагорных подтвердил, что в клубе рассматривают вариант с «Лужниками», но при этом домашний стадион в Черкизове могут реконструировать, но никак не снести.

В среду глава российской столицы Сергей Собянин назвал бредом данные о планах сравнять с землей «РЖД Арену».

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Локомотив Москва, РЖД Арена, Юрий Нагорных
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