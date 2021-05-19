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Сенников: «Обидно, потому что очень многое связано с этим стадионом в Черкизове»

19 Мая 2021, 14:56,

Бывший футболист «Локомотива»  Дмитрий Сенников в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал возможный снос «РЖД Арены» и переезд «железнодорожников» на стадион «Лужники».

«Это обидно, конечно. «Локомотив» всю жизнь играл в Черкизово. Многие кричалки болельщиков связаны с этим местом, например, «это наше Черкизово». Что они будут кричать теперь, «это наши «Лужники»?» Обидно, потому что очень многое связано с этим стадионом, это история. Команда зарождалась тут.

Я помню, как новый стадион построили в 2002 году, и команда стала чемпионами. Обидно ещё и за всю инфраструктуру, которая находится там. Она вся пострадает. Там и интернат, и школа, и «Сапсан Арена», и ледовый дворец, и манеж. Получается, что это все под снос. Очень жалко, что все это создавали, развивали детскую спортивную инфраструктуру, а теперь ничего этого не будет.

Думаю, что «Лужники» выбрали, потому что этот стадион никому не принадлежит. Целесообразно выбирать именно такой стадион. Делить стадион с кем-то это уже совсем... Например, стадион «Динамо» или «Спартака» делить с «Локомотивом». Болельщики бы не поняли, это было бы не правильно», - сказал Сенников.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Локомотив Москва, Дмитрий Сенников
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Комментарии (1)
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0
ILLNAT
19 Мая 2021, 16:08

Жалко будет..Уютный стадион,от метро совсем близко.

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