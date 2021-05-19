Собянин: «Застройка «РЖД Арены» жильём - честно говоря, бред какой-то»

Мэр Москвы Сергей Собянин резко отреагировал на информацию о возможном сносе «РЖД Арены» в Черкизове.

«Увидел информацию о переезде «Локомотива» и застройке «РЖД Арены» жильем. Честно говоря, бред какой-то», - приводятся слова Собянина на сайте мэра Москвы.

Глава российской столицы сделал ударение на том, что в городе, наоборот, стоятся и возрождаются стадионы, а «вокруг нового вокзала Восточный не предполагается никакой жилой застройки».

Напомним, что после завершения чемпионата России в сеть Интернет просочились планы руководства «Локомотива» снести домашний стадион и переехать в «Лужники» на долгосрочной основе.