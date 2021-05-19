Сёмин дал совет Кварацхелии

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19 Мая 2021, 14:11,
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Известный российский тренер Юрий Сёмин дал совет полузащитнику «Рубина» Хвиче Кварацхелии, который близок к переходу в другой клуб и даже чемпионат.
«Хвича созрел для переезда в европейский чемпионат. У него есть все качества для этого», - приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».
Также экс-наставник «Локомотива» считает, что лучше всего Кварацхелия сможет себя проявить в голландской Эредивизие, где «много индивидуальных игроков».
Напомним, что в среду отец 20-летнего футболиста, Бадри Кварацхелия пообещал, что его сын новый сезон начнет не в России.
Трансферная стоимость звезды «Рубина» оценивается в 15 млн евро, его контракт с казанцами рассчитан до 2024 года.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Рубин, Юрий Сёмин, Хвича Кварацхели