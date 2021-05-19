Сёмин дал совет Кварацхелии

Известный российский тренер Юрий Сёмин дал совет полузащитнику «Рубина» Хвиче Кварацхелии, который близок к переходу в другой клуб и даже чемпионат.

«Хвича созрел для переезда в европейский чемпионат. У него есть все качества для этого», - приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».

Также экс-наставник «Локомотива» считает, что лучше всего Кварацхелия сможет себя проявить в голландской Эредивизие, где «много индивидуальных игроков».

Напомним, что в среду отец 20-летнего футболиста, Бадри Кварацхелия пообещал, что его сын новый сезон начнет не в России.

Трансферная стоимость звезды «Рубина» оценивается в 15 млн евро, его контракт с казанцами рассчитан до 2024 года.