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Сёмин дал совет Кварацхелии

19 Мая 2021, 14:11,

Известный российский тренер Юрий Сёмин дал совет полузащитнику «Рубина» Хвиче Кварацхелии, который близок к переходу в другой клуб и даже чемпионат.

«Хвича созрел для переезда в европейский чемпионат. У него есть все качества для этого», - приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».

Также экс-наставник «Локомотива» считает, что лучше всего Кварацхелия сможет себя проявить в голландской Эредивизие, где «много индивидуальных игроков».

Напомним, что в среду отец 20-летнего футболиста, Бадри Кварацхелия пообещал, что его сын новый сезон начнет не в России.

Трансферная стоимость звезды «Рубина» оценивается в 15 млн евро, его контракт с казанцами рассчитан до 2024 года.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Рубин, Юрий Сёмин, Хвича Кварацхели
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