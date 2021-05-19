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​Отец Кварацхелии: «Хочу заверить грузин – мой сын в России не останется»

19 Мая 2021, 13:22,

Отец полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии по имени Бадри исключает вариант, при котором футболист продолжит играть в России.

«Уверяю вас на 100%, что Хвича уйдёт из «Рубина» летом. Пока не буду говорить о том, к какой команде он присоединится. Он хочет пообщаться с разными клубами, отдохнуть и спокойно решить, где продолжать карьеру.

Хочу заверить грузин – мой сын в России не останется», - рассказал Бадри в интервью Sportall.

В сезоне 2020/2021 Хвича Кварацхелия провёл за «Рубин» 23 матча, в которых забил 4 гола и отдал 8 голевых передач. Слухи регулярно связывали хавбека с интересом из европейских топ-клубов.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рубин, Хвича Кварацхелия
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Комментарии (1)
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just a man
19 Мая 2021, 14:33

Хороший футболист вполне потянет в любом клубе.

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