​Отец Кварацхелии: «Хочу заверить грузин – мой сын в России не останется»

Отец полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии по имени Бадри исключает вариант, при котором футболист продолжит играть в России.

«Уверяю вас на 100%, что Хвича уйдёт из «Рубина» летом. Пока не буду говорить о том, к какой команде он присоединится. Он хочет пообщаться с разными клубами, отдохнуть и спокойно решить, где продолжать карьеру.

Хочу заверить грузин – мой сын в России не останется», - рассказал Бадри в интервью Sportall.

В сезоне 2020/2021 Хвича Кварацхелия провёл за «Рубин» 23 матча, в которых забил 4 гола и отдал 8 голевых передач. Слухи регулярно связывали хавбека с интересом из европейских топ-клубов.