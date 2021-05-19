​Миранчук рассказал, что не жалеет об уходе из «Локомотива»

Алексей Миранчук, перешедший прошлой осенью в «Аталанту», ответил на вопрос, жалеет ли он об уходе из «Локомотива».

«Не знаю, говорят ли люди о том, как я мог променять Москву и лидерство в «Локомотиве» на деревню, или ты от себя что-то добавляешь», - сказал Миранчук журналисту Нобелю Арустамяну. Интервью футболиста было опубликовано на канале Арустамяна в YouTube.

«Это чемпионат Италии, сюда многие мечтают попасть. Ты здесь играешь против одних из лучших команд.

Я сделал осознанный выбор. Я знал, куда иду, и что меня ждёт. Очень счастлив и ни капли не жалею, что так сделал», - отметил Миранчук.