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​«Прекратите заниматься ерундой»: Уткин высказался о возможном переезде «Локомотива»

19 Мая 2021, 12:14,

Известный журналист Василий Уткин через свой канал в Telegram высказался о возможном переезде «Локомотива» в «Лужники». Уткин написал о том, что Черкизово является его любимым футбольным местом в российской столице, несмотря на плохое отношение к нему со стороны фанатов «железнодорожников». Уткин назвал это место восхитительным, уютным и обустроенным, а также отметил, что хочет продолжать смотреть в Черкизово футбол.

«Прекратите заниматься ерундой. Это лучшее место для футбола в Москве», - такими словами завершил свою публикацию Уткин.

Ранее сообщалось о том, что «Локомотив» может арендовать «Лужники» на продолжительный срок.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Локомотив Москва, Василий Уткин, Лужники
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