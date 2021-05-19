Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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​Лучшие тренеры чемпионата России сезона 2020/2021

19 Мая 2021, 12:02,

Футбольный сезон в России завершился, и теперь можно подводить некоторые его итоги. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» составляет свою версию тройки тренеров, которые в прошедшем сезоне были лучшими.

3 место – Владимир Федотов («Сочи»)

Владимир Федотов продолжает успешно трудиться у руля «Сочи». Посреди сезона 2019/2020 этот специалист принимал команду, которая замыкала турнирную таблицу Премьер-лиги. Федотов сохранил для сочинцев прописку в элитном дивизионе, а теперь, спустя год, принёс клубу первую путёвку в еврокубки.

«Сочи» провёл сезон достаточно ровно и стабильно. В какой-то момент команду Федотова даже можно было рассматривать как претендента на билет в Лигу чемпионов. Так, например, после двадцати туров РПЛ сочинцы располагались на третьей строчке с минимальным отставанием от идущего тогда вторым ЦСКА. В итоге «Сочи» финишировал пятым и теперь представит Россию в созданной Лиге конференций.

2 место – Игорь Черевченко («Химки»)

«Химки» возвращались в Премьер-лигу скандально – увольнение Сергея Юрана, слухи об особых взаимоотношениях клуба со «Спартаком»… На фоне всех этих историй команда очень плохо начала сезон. После восьми туров «Химки» имели жирный «ноль» в графе побед и занимали предпоследнее место в таблице РПЛ с тремя очками, набранными посредством ничьих. Многие были уверены, что «Химки» проведут бесславный сезон и вернутся в ФНЛ.

Но с приходом на тренерский мостик «Химок» Игоря Черевченко всё кардинально изменилось. В первой же игре под руководством нового тренера подмосковная команда переиграла «Динамо». С тех пор мы видели совсем другие «Химки» - в 15 стартовых играх при Червиченко команда уступила только «Локомотиву», «Спартаку» и «Зениту». Постепенно «Химки» превратились из аутсайдера в борца за выживание, а дальше – из борца за выживание в крепкого середняка. В итоге «Химки» доигрывали сезон в своё удовольствие, решив задачу по сохранению места в РПЛ за пять туров до финиша турнирной дистанции. Сейчас уже никто и не вспоминает, как плохо для подмосковной команды начинался сезон. Игорь Черевченко стал настоящим героем.

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1 место – Леонид Слуцкий («Рубин»)

Лучшим тренером сезона в России мы считаем Леонида Слуцкого. Многие не поняли Слуцкого, когда посреди сезона 2019/2020 он вернулся в Россию, причём не в гранд, а в «Рубин». Тот сезон казанцы завершили только десятыми в РПЛ, опередив зону прямого вылета всего на четыре очка. В этом чемпионате «рубиновые» выступили куда более убедительно.

Сезон для «Рубина» начался не лучшим образом – с набора восьми очков в шести стартовых турах. Со временем казанцы стали рассматриваться как крепкая команда, но в еврокубках «рубиновых» всё же мало кто представлял, хотя зона Лиги конференций всё время была в непосредственной близости. Весной же команда Леонида Слуцкого по-настоящему расцвела. В одиннадцати матчах второй части сезона «Рубин» добился восьми побед при одной ничьей и двух поражениях. Казанцы завершили чемпионат на четвёртой позиции и завоевали билет в Лигу конференций. Слуцкий подарил клубу еврокубки после шести лет перерыва.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рубин, Леонид Слуцкий, Химки, Сочи, Игорь Черевченко, Владимир Федотов
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Комментарии (7)
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0
kalibr
19 Мая 2021, 14:29

На первом месте должен быть Черевченко!

0
White_Shark
19 Мая 2021, 13:53

Батя лучший))
Как сладко вспоминать вопли и истерики про купленных судеек)

0
Spirit
19 Мая 2021, 13:04

А почему автор не написал, что четвертое место Рубина - это не успех тренера, а просто проблемы у таких клубов как Краснодар, цска, динамо)))
Спартак стал вторым из за за проблем девок, Краснодара, цска, динамо, а Слуцкий стал четвертым потому что просто гениальный тренер)))
Какие же все таки журналисты клоуны передергивающие факты!!!!

0
Алексей Антоненко
19 Мая 2021, 13:52

Если я передёргиваю факты, то вы передёргиваете мои слова.
Я не писал, что Спартак стал вторым только из-за проблем конкурентов, а писал, что это поспособствовало. То же самое касается Рубина. Чья-то победа это всегда чьё-то поражение, бывают разные факторы, обстоятельства, судейство в конце концов.
В случае с Тедеско я написал, что не нужно возвышать его из-за 2 места (в то время как целью Спартака всегда является 1 место), а не то, что 2 место - не его заслуга. Если вы читаете чёрное по белому и не понимаете сути того, что журналист пытается донести, то это не значит, что журналист что-то мудрит.

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0
Spirit
19 Мая 2021, 13:01

Опять тренер команды КВН лучший!
Ничего Европа расставит все на свои места!
Тренер предатель!

0
Dimauskas
19 Мая 2021, 12:07

А нулевое место чье?

0
White_Shark
19 Мая 2021, 13:55

Спартака в грядущей ЛЧ)

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