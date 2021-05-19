​Лучшие тренеры чемпионата России сезона 2020/2021

Футбольный сезон в России завершился, и теперь можно подводить некоторые его итоги. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» составляет свою версию тройки тренеров, которые в прошедшем сезоне были лучшими.

3 место – Владимир Федотов («Сочи»)

Владимир Федотов продолжает успешно трудиться у руля «Сочи». Посреди сезона 2019/2020 этот специалист принимал команду, которая замыкала турнирную таблицу Премьер-лиги. Федотов сохранил для сочинцев прописку в элитном дивизионе, а теперь, спустя год, принёс клубу первую путёвку в еврокубки.

«Сочи» провёл сезон достаточно ровно и стабильно. В какой-то момент команду Федотова даже можно было рассматривать как претендента на билет в Лигу чемпионов. Так, например, после двадцати туров РПЛ сочинцы располагались на третьей строчке с минимальным отставанием от идущего тогда вторым ЦСКА. В итоге «Сочи» финишировал пятым и теперь представит Россию в созданной Лиге конференций.

2 место – Игорь Черевченко («Химки»)

«Химки» возвращались в Премьер-лигу скандально – увольнение Сергея Юрана, слухи об особых взаимоотношениях клуба со «Спартаком»… На фоне всех этих историй команда очень плохо начала сезон. После восьми туров «Химки» имели жирный «ноль» в графе побед и занимали предпоследнее место в таблице РПЛ с тремя очками, набранными посредством ничьих. Многие были уверены, что «Химки» проведут бесславный сезон и вернутся в ФНЛ.

Но с приходом на тренерский мостик «Химок» Игоря Черевченко всё кардинально изменилось. В первой же игре под руководством нового тренера подмосковная команда переиграла «Динамо». С тех пор мы видели совсем другие «Химки» - в 15 стартовых играх при Червиченко команда уступила только «Локомотиву», «Спартаку» и «Зениту». Постепенно «Химки» превратились из аутсайдера в борца за выживание, а дальше – из борца за выживание в крепкого середняка. В итоге «Химки» доигрывали сезон в своё удовольствие, решив задачу по сохранению места в РПЛ за пять туров до финиша турнирной дистанции. Сейчас уже никто и не вспоминает, как плохо для подмосковной команды начинался сезон. Игорь Черевченко стал настоящим героем.

1 место – Леонид Слуцкий («Рубин»)

Лучшим тренером сезона в России мы считаем Леонида Слуцкого. Многие не поняли Слуцкого, когда посреди сезона 2019/2020 он вернулся в Россию, причём не в гранд, а в «Рубин». Тот сезон казанцы завершили только десятыми в РПЛ, опередив зону прямого вылета всего на четыре очка. В этом чемпионате «рубиновые» выступили куда более убедительно.

Сезон для «Рубина» начался не лучшим образом – с набора восьми очков в шести стартовых турах. Со временем казанцы стали рассматриваться как крепкая команда, но в еврокубках «рубиновых» всё же мало кто представлял, хотя зона Лиги конференций всё время была в непосредственной близости. Весной же команда Леонида Слуцкого по-настоящему расцвела. В одиннадцати матчах второй части сезона «Рубин» добился восьми побед при одной ничьей и двух поражениях. Казанцы завершили чемпионат на четвёртой позиции и завоевали билет в Лигу конференций. Слуцкий подарил клубу еврокубки после шести лет перерыва.