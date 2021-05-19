​Боец Емельяненко готов помочь Дзюбе начать путь в ММА

Известный боец Александр Емельяненко выразил готовность поработать с футболистом Артёмом Дзюбой, желающим попробовать свои силы в ММА.

«Я готов помочь ему в подготовке. Но драться с ним я не хочу: не поднимется у меня рука на капитана национальной сборной по футболу», - высказался Емельяненко для «ВсёПроСпорт».

Емельяненко отметил, что от других бойцов он слышал, что Дзюба совсем не плох в том, что касается единоборств.

Впрочем, пока что Артём Дзюба думает не о выступлениях в ММА, а о выступлениях на чемпионате Европы по футболу. Уже в ближайшие дни футболисты сборной России соберутся на подготовительный сбор. Дзюба, как известно, является капитаном национальной команды.

До старта чемпионата Европы по футболу остаётся всего 23 дня. Сборная России на групповой стадии сыграет против команд Бельгии, Дании и Финляндии.