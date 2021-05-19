​Джикия – Тедеско: «Мы не прощаемся»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия опубликовал на своей страничке в Instagram фотографию с теперь уже бывшим главным тренером команды Доменико Тедеско. Фотографию Джикия сопроводил следующим текстом: «Спасибо, Доменико, но мы не прощаемся…».

Напомним, что Доменико Тедеско оставил тренерский мостик «Спартака», не пожелав продлевать трудовое соглашение с клубом по семейным обстоятельствам. В ближайшее время московский клуб должен представить нового тренера.

Стоит сказать, что «Спартак» финишировал на втором месте в завершившемся чемпионате России и получил путёвку в квалификацию Лиги чемпионов.