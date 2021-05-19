Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Джикия – Тедеско: «Мы не прощаемся»

19 Мая 2021, 10:23,

Капитан «Спартака» Георгий Джикия опубликовал на своей страничке в Instagram фотографию с теперь уже бывшим главным тренером команды Доменико Тедеско. Фотографию Джикия сопроводил следующим текстом: «Спасибо, Доменико, но мы не прощаемся…».

Напомним, что Доменико Тедеско оставил тренерский мостик «Спартака», не пожелав продлевать трудовое соглашение с клубом по семейным обстоятельствам. В ближайшее время московский клуб должен представить нового тренера.

Стоит сказать, что «Спартак» финишировал на втором месте в завершившемся чемпионате России и получил путёвку в квалификацию Лиги чемпионов.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Доменико Тедеско, Георгий Джикия
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
Криштиану Роналду признает, что больше не звезда
Криштиану Роналду признает, что больше не звезда
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола
Видео 2
«Тотальный футбол»: «Ахмат» - «Спартак»
«Тотальный футбол»: «Ахмат» - «Спартак»
1 1
Топ 16 голов Тинькофф РПЛ (по одному от каждого клуба)
Топ 16 голов Тинькофф РПЛ (по одному от каждого клуба)
1 1
Чемпионат Франции. Обзор 37-го тура
Чемпионат Франции. Обзор 37-го тура
1 1
«8-16»: Вадим Лукомский, Дмитрий Хохлов. Выпуск от 17.05.2021
«8-16»: Вадим Лукомский, Дмитрий Хохлов. Выпуск от 17.05.2021
1 1
Чемпионат Германии. Обзор 33-го тура
Чемпионат Германии. Обзор 33-го тура
1 1
«Человек из футбола». Сергей Овчинников
«Человек из футбола». Сергей Овчинников
1 1
Смотрите ещё больше футбольного видео с матчей