Агент: «Дриусси счастлив в России и «Зените»

Эрнан Берман, агент форварда «Зенита» Себастьяна Дриусси, заявил, что его клиент не планирует покидать питерский клуб.

«Себастьян счастлив в России и «Зените». На данный момент разговоров о его уходе нет. Мы не рассматриваем другие варианты продолжения карьеры», - приводит слова Бермана sport24.

25-летний аргентинец сыграл 22 матча за «Зенит» во всех турнирах нынешнего сезона, забил два гола и отдал четыре голевые передачи. Контракт Дриусси с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в десять миллионов евро.