​Скандалы, интриги и снова скандалы: каким получился футбольный сезон в России

Очередной футбольный сезон в России ушёл в историю. Кто-то радуется очередному чемпионству, кто-то доволен и серебру с путёвкой в Лигу чемпионов, а кто-то огорчён из-за грядущего первого за 20 лет сезона без еврокубков. Главный редактор сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» делится своими впечатлениями от завершившегося сезона.

Если говорить непосредственно о футболе и только о нём, то итоги сезона РПЛ можно описать тезисами, которые и так всем понятны: «Зенит» третий год подряд стал чемпионом, «Спартак» возвращается в Лигу чемпионов, Леонид Слуцкий круто выступил с «Рубином», ЦСКА с «Краснодаром» провались, Артём Дзюба молодец и так далее… Если разложить сезон на более мелкие фрагменты, то можно вспомнить яркую весеннюю серию «Локомотива», которую завершили 1:6 от «Зенита», можно вспомнить некоторые матчи «Спартака» - как успешные вроде победы со счётом 6:1 над «Краснодаром», так и провальные вроде безвольного поражения от «Зенита» с результатом 1:3. Но продолжая прокручивать в памяти моменты завершившегося сезона, можно констатировать достаточно печальный факт – в центре внимания находился вовсе не футбол.

Весь футбольный сезон в России сопровождали скандалы – громкие и не очень. Началось всё с самого первого тура, когда Леонид Федун грозился снять «Спартак» с розыгрыша Премьер-лиги из-за судейства, а закончилось последним туром, когда матч «Уфы» и «Арсенала» перенесли из-за жары, и они уже знали, как сыграл их конкурент в борьбе за выживание, что не могло не сказаться на мотивации.

Скандалов и других не совсем футбольных историй было не просто много, а очень много, и именно они обсуждались в футбольном обществе главным образом, а никак не красивые голы, яркие матчи и успехи команд на футбольных полях. Ленты новостей буквально разрывались от потока информации о скором увольнении Шамиля Газизова из «Спартака», о серьёзных финансовых проблемах «Тамбова», о скриншотах с явными признаками использования «фотошопа» по мотивам заседания ЭСК РФС, о проблемах в отношениях фанатов «Локомотива» с Василием Кикнадзе и Анатолием Мещеряковым, о скандале с участием Доменико Тедеско после матча в Сочи, о расизме в адрес Гилерме. А уж если вспомнить появление в сети скандального видео с Артёмом Дзюбой… Прошло семь месяцев, а журналисты и блогеры до сих пор задают Дзюбе вопросы о той истории. Судя по статистике просмотров, такие новости любителям футбола читать гораздо интереснее, чем новости о бомбардирских рекордах того-таки Дзюбы. Это только подчёркивает тот факт, что скандальные истории питают современный российский футбол.

Судейские скандалы – это вообще особая тема. Сложно понять, зачем в России тратились деньги на внедрение ВАР, если эта система не помогает исправить даже явные ошибки рефери. Вспомнить хотя бы декабрьский матч между «Ротором» и «Уфой», когда летящий в сторону ворот мяч встретился с отставленной рукой защитника волгоградской команды. Василия Казарцева зовут посмотреть повтор, и он решает: «Пенальти нет». Казарцев стал одним из антигероев сезона, допустив несколько очевидных грубых ошибок, последняя из которых случилась во время недавней игры между ЦСКА и «Уфой». А в начале сезона Василия даже проверяли на так называемом детекторе лжи после матча «Спартака» и «Сочи», как и его коллегу Алексея Еськова, работавшего на том поединке у мониторов ВАР. Еськов после той игры более-менее тихо завершил карьеру, и это было не единственное судейское отчисление по ходу сезона. Ближе к финишу турнирной дистанции глава судейского комитета РФС отстранил Михаила Вилкова в связи с утратой доверия, причём без права восстановления в статусе. Возможно, из списка судей РПЛ будут вычеркнуты ещё какие-то фамилии. Сейчас, например, проводится служебное расследование в отношении Станислава Васильева.

«Скандалы, интриги, расследования», - эти три слова хорошо описывают футбольный сезон в России. Хотелось бы, чтобы в будущем для описания можно было использовать слова из футбольного лексикона.

Алексей Антоненко