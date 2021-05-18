Джикия готов продлить контракт со «Спартаком», но с возможностью уйти в Европу

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18 Мая 2021, 19:42,
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Защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия не может договориться о новом контракте с клубом из-за нежелания команды прописывать сумму отступных для европейских клубов.
Инсайдеры «РБ Спорт» передают, что Джикия согласился продлить трудовое соглашение, однако поставил условие, чтобы в контракте были прописаны отступные для возможных покупателей из Европы. Такой вариант «Спартак» не устраивает.
27-летний игрок провёл в прошедшем сезоне 28 матчей, не отметившись результативными действиями. Тем не менее, Джикия попал в расширенный список сборной России на чемпионат Европы.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Спартак Москва, Георгий Джикия