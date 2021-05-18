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Джикия готов продлить контракт со «Спартаком», но с возможностью уйти в Европу

18 Мая 2021, 19:42,

Защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия не может договориться о новом контракте с клубом из-за нежелания команды прописывать сумму отступных для европейских клубов. 

Инсайдеры «РБ Спорт» передают, что Джикия согласился продлить трудовое соглашение, однако поставил условие, чтобы в контракте были прописаны отступные для возможных покупателей из Европы. Такой вариант «Спартак» не устраивает. 

27-летний игрок провёл в прошедшем сезоне 28 матчей, не отметившись результативными действиями. Тем не менее, Джикия попал в расширенный список сборной России на чемпионат Европы. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Спартак Москва, Георгий Джикия
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