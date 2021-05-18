Мухин выступил олицетворением порочности лимита

Максим Мухин близок к переходу в ЦСКА: сообщается, что полузащитник согласовал условия контракта. «Армейцы» выкупят хавбека за 15 миллионов рублей. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом.

Защитники лимита рассказывают истории о том, что его наличие даёт шанс молодым русским футболистам проявить себя. История Максима Мухина именно об этом. «Локомотив», потеряв Дмитрия Баринова, не стал брать среднего легионера, а дал шанс 19-летнему пареньку из «Казанки». Казалось бы, Мухин должен был быть благодарен клубу за шанс. Однако вместо этого Мухин решил выкрутить «Локомотиву» руки.

Стоило Мухину провести один неполный сезон на неплохом уровне, получить приглашение в сборную, как тут же всплыл пункт его контракта об отступных в размере 15 миллионов рублей. Любой желающий мог купить хавбека за эту сумму, при условии что сам Мухин будет согласен на переход.

Всю весну Мухина активно продавали его агенты, очевидно просто выбирая лучшие условия. В «Локомотиве» работают не дураки, и полузащитнику предлагали новый контракт, но условия не устроили. Очевидно, что финансовые.

Самое поразительное — это выбор Мухина, который он сделал сейчас. Поменяй хавбек «Локомотив» на европейский клуб или на «Зенит», такой шаг можно было бы объяснить карьерным ростом. Тем более что на носу ещё и Евро, где можно блеснуть. Однако переход из стана «железнодорожников» в нынешний ЦСКА — это вообще-то шаг назад при всем уважении к «армейцам». Что могут предложить Мухину «красно-синие»? Ни еврокубков, ни сильного тренера, ни даже растущего проекта. По всем параметрам «Локомотив» в настоящее время превосходит ЦСКА.

Мухин с агентом захотели воспользоваться ситуацией и максимально заработать. Спасибо лимиту, он даёт возможность молодому футболисту с паспортом после одного хорошего неполного сезона устраивать аукцион. Можно обвинять руководство «Локомотива», что проблема не была решена ранее. С другой стороны, предлагать юноше золотые горы осенью после первых удачных матчей было бы расточительно. «Локомотив» был вправе надеяться, что Мухин проявит уважение к клубу, где ему дали шанс, а не побежит тут же продавать себя.

Понятное дело, что скоро мы услышим сторону Мухина. Обычно в подобных случаях рассказывается, что старый клуб, в отличие от нового, не проявил должного внимания и уважения, а деньги совсем ни при чём. Возможно, ещё услышим, что Мухин просто с детства за ЦСКА. Но кто в это всё поверит? Мы слишком часто это всё слышали.

Хочется лишь надеяться, что деньги Мухина не испортят. Парень-то талантливый, и российскому футболу пойдёт на пользу, если он раскроется. Однако мы больше привыкли к другим развязкам подобных историй.

Андрей Центров