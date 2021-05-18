Карпин рассказал об интересе к Норманну со стороны «Спартака» и ЦСКА

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что клуб продаст игрока средней линии Матиаса Норманна только за хорошие деньги.

Ранее СМИ сообщали, что Норманном интересуется московские «Спартак» и ЦСКА. Карпин подтвердил предложения от этих команд, но также добавил, что на норвежского футболиста претендовали вообще все клубы российской Премьер-лиги, которые только могут себе это позволить. Однако стороны не договорились в финансовом плане. По словам Валерия Георгиевича для Sport24, Норманн стоит не 18 миллионов евро, но и не 3-5 миллионов евро. В этом же интервью Карпин рассказал, после ухода каких игроков он заплакал.

Матиас Норманн перешёл в «Ростов» из «Мольде» в 2018 году. Действующий контракт плеймейкера рассчитан до 2024 года.