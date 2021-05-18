Чорлука оценил свою карьеру в России по десятибалльной шкале

Бывший защитник «Локомотива» и сборной Хорватии Ведран Чорлука не жалеет, что девять лет карьеры провёл в российской Премьер-лиге.

Журналист Sportske novosti поинтересовался у Ведрана, не хотелось бы ему поднять над головой трофей Лиги чемпионов, как это сделали его соотечественники Лука Модрич, Марио Манджукич или Иван Ракитич. Чорлука ответил, что любой футболист может только мечтать о столь серьёзных трофеях, но глядя на то, как его провожали в России, жалеть ему не о чем. Защитник поставил 10 баллов из 10 возможных своей карьере во времена выступления за «Локомотив», ведь именно тогда он проявил себя в сборной Хорватии лучше, чем когда-либо.

После матча 30-го тура РПЛ 2020/21 Ведран Чорлука завершил профессиональную карьеру и отправился на должность помощника главного тренера национальной команды Хорватии. Также в новом интервью уже бывший футболист оценил уровень своего соотечественника Николы Влашича.