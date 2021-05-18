Карпин признался, что прослезился после ухода Ионова

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18 Мая 2021, 16:43,
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин не стал скрывать, что плакал после прощания с нападающим Алексеем Ионовым.
В разговоре со Sport24 Карпин не отрицает, что у него наворачивались слёзы при расставании с Алексеем Ионовым. Также Валерий Георгиевич добавил, что не менее эмоциональным была последняя встреча с ещё тремя футболистами - Элдором Шомуродовым, Бахтиёром Зайнутдиновым и Евгением Черновым.
Ионов и Чернов перешли в «Краснодар», Зайнутдинов оказался в ЦСКА, а Шомуродов покоряет Серию А в составе «Дженоа».
В РПЛ 2020/21 Ростов занял девятую строчку, не сумев пробиться в еврокубки.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Ростов, Валерий Карпин, Алексей Ионов, Элдор Шомуродов, Евгений Чернов, Бактиёр Зайнутдинов