Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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Карпин признался, что прослезился после ухода Ионова

18 Мая 2021, 16:43,

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин не стал скрывать, что плакал после прощания с нападающим Алексеем Ионовым. 

В разговоре со Sport24 Карпин не отрицает, что у него наворачивались слёзы при расставании с Алексеем Ионовым. Также Валерий Георгиевич добавил, что не менее эмоциональным была последняя встреча с ещё тремя футболистами - Элдором Шомуродовым, Бахтиёром Зайнутдиновым и Евгением Черновым. 

Ионов и Чернов перешли в «Краснодар», Зайнутдинов оказался в ЦСКА, а Шомуродов покоряет Серию А в составе «Дженоа».

В РПЛ 2020/21 Ростов занял девятую строчку, не сумев пробиться в еврокубки. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Ростов, Валерий Карпин, Алексей Ионов, Элдор Шомуродов, Евгений Чернов, Бактиёр Зайнутдинов
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