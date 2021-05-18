Карпин признался, что прослезился после ухода Ионова

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин не стал скрывать, что плакал после прощания с нападающим Алексеем Ионовым.

В разговоре со Sport24 Карпин не отрицает, что у него наворачивались слёзы при расставании с Алексеем Ионовым. Также Валерий Георгиевич добавил, что не менее эмоциональным была последняя встреча с ещё тремя футболистами - Элдором Шомуродовым, Бахтиёром Зайнутдиновым и Евгением Черновым.

Ионов и Чернов перешли в «Краснодар», Зайнутдинов оказался в ЦСКА, а Шомуродов покоряет Серию А в составе «Дженоа».

В РПЛ 2020/21 Ростов занял девятую строчку, не сумев пробиться в еврокубки.