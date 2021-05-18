Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Лантратов - лидер РПЛ по количеству сэйвов

18 Мая 2021, 16:33,

Голкипер «Химок» Илья Лантратов совершил 115 сэйвов за 30 матчей сезона РПЛ 2020/21. 

17 сэйвов из 115 были совершены после явных голевых моментов, как пишет Opta. Этот показатель является лучшим среди вратарей российской Премьер-лиги. Также на счету Лантратова два взятых пенальти и ни одной ошибки, которая привела к пропущенному мячу. 

Кроме того, Лантратов стал единственным игроком в РПЛ, который в сезоне 2020/21 отыграл каждый матч первенства без замен. Илья оказался в символической сборной чемпионата России по версии «Матч Премьер» и по мнению того же Opta

Лантратов начал профессиональную карьеру в 2012 году в «Энергомаше», но первые игры провёл за вторую команду «Локомотива». Также в биографии голкипера есть такие команды как «Факел», «Шинник» и «Балтика». 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Химки, Илья Лантратов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола
Видео 2
«Тотальный футбол»: «Ахмат» - «Спартак»
«Тотальный футбол»: «Ахмат» - «Спартак»
1 0
Топ 16 голов Тинькофф РПЛ (по одному от каждого клуба)
Топ 16 голов Тинькофф РПЛ (по одному от каждого клуба)
1 1
Чемпионат Франции. Обзор 37-го тура
Чемпионат Франции. Обзор 37-го тура
1 1
«8-16»: Вадим Лукомский, Дмитрий Хохлов. Выпуск от 17.05.2021
«8-16»: Вадим Лукомский, Дмитрий Хохлов. Выпуск от 17.05.2021
1 1
Чемпионат Германии. Обзор 33-го тура
Чемпионат Германии. Обзор 33-го тура
1 1
«Человек из футбола». Сергей Овчинников
«Человек из футбола». Сергей Овчинников
1 1
Смотрите ещё больше футбольного видео с матчей