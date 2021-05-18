Лантратов - лидер РПЛ по количеству сэйвов

Голкипер «Химок» Илья Лантратов совершил 115 сэйвов за 30 матчей сезона РПЛ 2020/21.

17 сэйвов из 115 были совершены после явных голевых моментов, как пишет Opta. Этот показатель является лучшим среди вратарей российской Премьер-лиги. Также на счету Лантратова два взятых пенальти и ни одной ошибки, которая привела к пропущенному мячу.

Кроме того, Лантратов стал единственным игроком в РПЛ, который в сезоне 2020/21 отыграл каждый матч первенства без замен. Илья оказался в символической сборной чемпионата России по версии «Матч Премьер» и по мнению того же Opta.

Лантратов начал профессиональную карьеру в 2012 году в «Энергомаше», но первые игры провёл за вторую команду «Локомотива». Также в биографии голкипера есть такие команды как «Факел», «Шинник» и «Балтика».