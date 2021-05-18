Бабаев: «Совмещение Олича в ЦСКА и сборной Хорватии невозможно»

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18 Мая 2021, 16:04,
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Гендиректор московского ЦСКА Роман Бабаев заявил журналистам, что главный тренер «красно-синих» не будет совмещать работу в клубе и в национальной сборной Хорватии.
Как передаёт слова Бабаева Sport24, с хорватским специалистом изначально было обговорено, что Олич на 100 процентов сосредоточится на клубном футболе. Однако Олич всё равно может оказаться в расположении сборной Хорватии на чемпионате Европы, но лишь на пару дней. За день до первого сбора ЦСКА Ивица уже обязан быть в Москве.
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич говорил, что хотел бы видеть Олича в своём коллективе.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: ЦСКА Москва, Сборная Хорватии, Ивица Олич