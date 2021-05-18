Карасёв допустил ошибок больше остальных судей в сезоне РПЛ 2020/21

Арбитр Сергей Карасёв возглавил список судей, у которых больше всего ошибок в чемпионате России 2020/21.

По подсчётам «Спорт-Экспресс», за 17 матчей Карасёв шесть раз вынес неверное решение. Его ближайшими преследователями являются Станислав Васильев, Игорь Панин и Виталий Мешков - у троих арбитров по пять оплошностей. С пятое по восьмое место расположились судьи с четырьмя ошибками - Алексей Сухой, Михаил Вилков, Василий Казарцев и Сергей Лапочкин.

Три арбитра отработали без единой ошибки - Николай Левников, Владислав Безбородов и Павел Шадыханов.