Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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Карасёв допустил ошибок больше остальных судей в сезоне РПЛ 2020/21

18 Мая 2021, 15:34,

Арбитр Сергей Карасёв возглавил список судей, у которых больше всего ошибок в чемпионате России 2020/21. 

По подсчётам «Спорт-Экспресс», за 17 матчей Карасёв шесть раз вынес неверное решение. Его ближайшими преследователями являются Станислав Васильев, Игорь Панин и Виталий Мешков - у троих арбитров по пять оплошностей. С пятое по восьмое место расположились судьи с четырьмя ошибками - Алексей Сухой, Михаил Вилков, Василий Казарцев и Сергей Лапочкин. 

Три арбитра отработали без единой ошибки - Николай Левников, Владислав Безбородов и Павел Шадыханов.

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Сергей Карасёв, Михаил Вилков, Владислав Безбородов, Сергей Лапочкин, Виталий Мешков, Николай Левников
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Комментарии (1)
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1
Nicholais
18 Мая 2021, 15:45

Это всё корона...

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