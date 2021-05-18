УЕФА напомнил о победе ЦСКА в Кубке УЕФА в 2005 году

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18 Мая 2021, 15:25,
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Официальный аккаунт УЕФА в Twitter опубликовал видео, в котором собраны все голы ЦСКА в финале Кубка УЕФА 2005 года.
Московский ЦСКА стал первым российским клубом, которому удалось выиграть европейский трофей. В финале Кубка УЕФА 2005 года «армейцы» переиграли лиссабонский «Спортинг» со счётом 3:1. Голами отметились Алексей Березуцкий, Вагнер Лав и Юрий Жирков, а игроком матча признан Даниэль Карвальо.
После прошедшего сезона РПЛ ЦСКА впервые за 20 лет не попал в еврокубки. Команда Ивицы Олича расположилась на шестом месте в турнирной таблице, набрав 50 очков.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: ЦСКА Москва, Юрий Жирков, Вагнер Лав, Алексей Березуцкий, Даниэль Карвальо
Официальный аккаунт УЕФА в Twitter так же готовит статью о грандиозной и незабываемой победе "народной" Российской команды в кубке дель Соль...)))
Но ведь благодаря Оличу тот Кубок был))) Он активно помогал