Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
3

УЕФА напомнил о победе ЦСКА в Кубке УЕФА в 2005 году

18 Мая 2021, 15:25,

Официальный аккаунт УЕФА в Twitter опубликовал видео, в котором собраны все голы ЦСКА в финале Кубка УЕФА 2005 года.

Московский ЦСКА стал первым российским клубом, которому удалось выиграть европейский трофей. В финале Кубка УЕФА 2005 года «армейцы» переиграли лиссабонский «Спортинг» со счётом 3:1. Голами отметились Алексей Березуцкий, Вагнер Лав и Юрий Жирков, а игроком матча признан Даниэль Карвальо. 

После прошедшего сезона РПЛ ЦСКА впервые за 20 лет не попал в еврокубки. Команда Ивицы Олича расположилась на шестом месте в турнирной таблице, набрав 50 очков. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: ЦСКА Москва, Юрий Жирков, Вагнер Лав, Алексей Березуцкий, Даниэль Карвальо
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (2)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
4
jUMPER
18 Мая 2021, 16:54

Официальный аккаунт УЕФА в Twitter так же готовит статью о грандиозной и незабываемой победе "народной" Российской команды в кубке дель Соль...)))

0
Dimauskas
18 Мая 2021, 15:42

Но ведь благодаря Оличу тот Кубок был))) Он активно помогал

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола
Видео 2
«Тотальный футбол»: «Ахмат» - «Спартак»
«Тотальный футбол»: «Ахмат» - «Спартак»
1 0
Топ 16 голов Тинькофф РПЛ (по одному от каждого клуба)
Топ 16 голов Тинькофф РПЛ (по одному от каждого клуба)
1 1
Чемпионат Франции. Обзор 37-го тура
Чемпионат Франции. Обзор 37-го тура
1 1
«8-16»: Вадим Лукомский, Дмитрий Хохлов. Выпуск от 17.05.2021
«8-16»: Вадим Лукомский, Дмитрий Хохлов. Выпуск от 17.05.2021
1 1
Чемпионат Германии. Обзор 33-го тура
Чемпионат Германии. Обзор 33-го тура
1 1
«Человек из футбола». Сергей Овчинников
«Человек из футбола». Сергей Овчинников
1 1
Смотрите ещё больше футбольного видео с матчей