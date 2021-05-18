Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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Без Акинфеева, но с Дзюбой: Символическая сборная РПЛ 2020/21

18 Мая 2021, 15:01,

Статистический ресурс OptaIvan составил символическую сборную Российской Премьер-лиги сезона 2020/21. 

Место в ворота занял голкипер «Химок» Владислав Лантратов. Три защитника - Дуглас Сантос («Зенит»), Вячеслав Караваев («Зенит») и Дмитрий Тихий («Химки»). В средней линии четыре игрока - Никола Влашич (ЦСКА), Кристиан Нобоа («Сочи»), Гжегож Крыховяк («Локомотив») и Хвича Кварацхелия («Рубин»). Тройка нападающих выглядит следующим образом - Артём Дзюба («Зенит»), Сейдар Азмун («Зенит»), Джордан Ларссон («Спартак»). 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Спартак Москва, Зенит, ЦСКА Москва, Локомотив Москва, Рубин, Артём Дзюба, Химки
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